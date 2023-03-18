Балахнин: «Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок России

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча команды в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

«Думаю, что «Краснодар» сделает всё, чтобы выиграть Кубок в этом сезоне, они делают ставку на это. Всё-таки «Ростову» важно побороться за медали. Сейчас уже видно, что Ивич постепенно выстраивает игру, команда здорово проводит последние матчи. Карпину нужно постараться остаться в тройке чемпионата. Но игра будет очень интересной. Хотелось бы, чтобы клуб из регионов оказался в финале Кубка России», — сказал Балахнин в интервью «РБ Спорт».

«Ростов» встретится с «Краснодаром» 6 апреля. В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 12-го тура чемпионата России. Тогда «Ростов» одержал победу со счётом 3:2.