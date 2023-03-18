«Оренбург» в раздевалке эмоционально празднует победу над «Спартаком»

Сегодня, 18 марта, закончилась встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги. «Оренбург», игравший на домашнем стадионе «Газовик», уверенно обыграл «Спартак» со счётом 2:0. После матча игроки оренбуржцев эмоционально отпраздновали победу в раздевалке, сильнее всех радовался аргентинский форвард Брайан Мансилья.

После матча со «Спартаком» Мансилья признался, что дал добро на получение российского гражданства. Он выступает за «Оренбург» с лета 2022 года, когда перешёл в команду на правах аренды из «Расинга». В 18 матчах во всех турнирах Мансилья забил два гола и отдал шесть результативных передач.

«Оренбург», набравший по итогам 20 матчей 31 очко, поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Спартак» с 40 очками остаётся вторым.