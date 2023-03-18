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Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон покинул поле в слезах из-за травмы на 4-й минуте игры

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон покинул поле в слезах из-за травмы на 4-й минуте игры
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Сегодня, 18 марта, проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» принимает «Тоттенхэм». На четвёртой минуте встречи форвард гостей Ришарлисон покинул поле со слезами на глазах из-за травмы, направившись сразу в подтрибунное помещение. Вместо него на поле вышел Деян Кулушевски.

Ранее бразильский футболист жаловался на то, что его дебютный сезон в составе лондонского клуба складывается не самым удачным образом, что также подтвердил главный тренер «шпор» Антонио Конте. В 18 матчах АПЛ у Ришарлисона только три результативные передачи и ни одного забитого мяча.

Единственные два мяча в составе «Тоттенхэма» игрок забил в Лиге чемпионов, которую клуб покинул на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от «Милана» по сумме двух встреч (0:1).

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