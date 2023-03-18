Галактионов — первый тренер в истории «Локомотива», выигравший три первых матча в РПЛ
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«Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Победа стала для железнодорожников третьей подряд в чемпионате.
Михаил Галактионов стал первым тренером в истории «Локомотива», выигравшим в первых трёх матчах чемпионата России. В предыдущих встречах подопечные Галактионова обыграли «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0).
Первый тайм матча с «Краснодаром» завершился со счётом 2:0 в пользу «быков», но затем голы Дмитрия Баринова, Максима Глушенкова и Артёма Дзюбы принесли железнодорожникам волевую победу.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. В следующем матче чемпионата команда встретится с «Пари НН».
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