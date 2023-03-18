В «Локо» сообщили, что игроки знали о возможном техническом поражении в матче с «Акроном»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, знали ли игроки железнодорожников во время матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5) о том, что клуб получит техническое поражение из-за присутствия на поле дисквалифицированного Дмитрия Баринова.
«Ситуация с Бариновым в Кубке — это очень серьёзный вопрос. И мы к нему подходим крайне ответственно. На следующей неделе состоится заседание совета директоров, на котором будут представлены результаты внутреннего расследования. Я бы не упрощал данную ситуацию — она недопустима. Кто в проигрыше? Команда.
Я очень благодарен нашим футболистам: они уже по ходу матча знали, что им не выйти в следующую стадию. Какая мотивация должна быть у ребят, чтобы играть дальше? Они футболисты — они должны играть до конца. Ещё хотелось бы сказать большое спасибо болельщикам. И извиниться, что так получилось.
Сказали ли игрокам в перерыве? Думаю, что даже раньше. Мне ваши коллеги написали на пятой минуте матча. Моя первая реакция? Сложная реакция. Когда полностью сконцентрирован на результате… Как нож в спину. Совет директоров расставит все точки над i», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
- 18 марта 2023
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