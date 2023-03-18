Первый домашний матч «Локомотива» с Fan ID посетили 3335 человек

На матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар» (3:2) присутствовали 3335 болельщиков.

Игра стала первой на домашнем стадионе «Локомотива», для посещения которой было обязательно наличие паспорта болельщика (Fan ID). На матч Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:1) пришли 11 060 человек. Это была первая официальная игра команд в 2023 году.

Победа в матче с «Краснодаром» стала для «Локомотива» третьей подряд в Российской Премьер-Лиге. Ранее железнодорожники обыграли в гостях «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1). В следующем матче подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Пари НН».

«Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка в 20 играх.