Пименов: Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локо», его надо было оставлять

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о португальском полузащитнике Жоау Мариу, ранее выступавшем за «Локомотив».
«Жоау Мариу – один из самых сильных легионеров «Локомотива». Я всегда хотел, чтобы он остался в клубе. Это вина руководства, что его не выкупили? Такого сказать не могу, потому что не знаю условий трансфера, но его нужно было оставлять в «Локомотиве», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».
Напомним, португалец выступал за «Локомотив» в сезоне-2019/2020 на правах аренды. За железнодорожников он провёл 18 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.
С прошлого сезона Жоау Мариу выступает за «Бенфику». В нынешнем сезоне на его счету 17 голов и шесть ассистов в 24 матчах португальского чемпионата. Он также забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 12 матчах Лиги чемпионов УЕФА.
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