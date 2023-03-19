В «Урале» не стали комментировать недопуск семьи на матч из-за отсутствия Fan ID у ребёнка

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отказался комментировать недопуск семьи на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1). Болельщиков не пустили из-за отсутствия паспорта болельщика (Fan ID) у семимесячного ребёнка.

«Сегодня выходной. Только сейчас вышла эта новость: я ещё не успел посмотреть, а вы успели. А что комментировать… Семья хотела на футбол, как написано в прессе. Семья пришла на футбол, а у семимесячного ребёнка нет Fan ID. Что я должен комментировать?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Гол Константина Тюкавина позволил «Динамо» одержать победу и прервать девятиматчевую беспроигрышную серию «Урала» в чемпионате.