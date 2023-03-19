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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Хёрдур Магнуссон выразил надежду, что ЦСКА обыграет «Зенит»

Хёрдур Магнуссон выразил надежду, что ЦСКА обыграет «Зенит»
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Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на своём поле примет «Зенит».

«Надеюсь, ЦСКА обыграет «Зенит», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Магнуссон был игроком российской команды с 2018 по 2022 год. В июле прошлого года исландский футболист подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России завершился победой «Зенита» со счётом 2:1. В составе ЦСКА отличился Фёдор Чалов, а в составе «Зенита» — Малком и Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка в 19 играх. «Зенит» находится на первом месте. Команда набрала 48 очков.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт сегодня, 19 марта. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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