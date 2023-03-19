«Ростов» повторил рекорд РПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон

«Ростов» открыл счёт в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». С 11-метровой отметки отличился Максим Осипенко на 18-й минуте.

«Ростов» пробил 13 пенальти в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Столько же пробил «Краснодар» в сезоне-2021/2022 и «Крылья Советов» в сезоне-2004.

Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги проходил в Ростове и закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Николай Комличенко.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками. Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 48 очков.