Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» повторил рекорд РПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон

«Ростов» повторил рекорд РПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон
Комментарии

«Ростов» открыл счёт в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». С 11-метровой отметки отличился Максим Осипенко на 18-й минуте.

«Ростов» пробил 13 пенальти в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Столько же пробил «Краснодар» в сезоне-2021/2022 и «Крылья Советов» в сезоне-2004.

Матч первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги проходил в Ростове и закончился победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Николай Комличенко.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 38 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками. Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 48 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023