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Александр Мостовой: хотел бы поддержать Гогниева. Пенальти уже дают за крик и взмах рук

Александр Мостовой: хотел бы поддержать Гогниева. Пенальти уже дают за крик и взмах рук
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о результате матча между «Химками» и «Ростовом» (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» идёт на рекорд по пробитию пенальти. Для меня это не пенальти. Аргумент здесь даже в том, что Комличенко после игры сказал, что нужно вовремя подставиться и это хитрость.

Хотел бы поддержать Гогниева, который сказал, что пенальти уже дают за крик и взмах рук. Я здесь с ним согласен полностью. «Химки» выглядели не хуже, а даже лучше «Ростова». Но они сами поставили себя в такое положение. Зачем тогда смотреть VAR, если принимаются такие решение?

Я не оправдываю «Химки». Цирковая программа там продолжается, но сегодня они вдесятером выглядели лучше «Ростова». Они не заслужили это поражение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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