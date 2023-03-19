ЦСКА — «Зенит»: Игорь Дивеев покинул поле из-за травмы

Сегодня, 19 марта, проходит центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит». Команды встречаются на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев получил травму, вследствие чего покинул поле. Вместо него вышел Кирилл Набабкин. Стоит отметить, что Дивеев недавно восстановился после перелома большеберцовой кости.

«Зенит» является лидером российского чемпионата. Подопечные Сергея Семака по итогам 19 туров набрали 48 очков, их отрыв от идущего на втором месте «Ростова» составляет семь очков (у сине-бело-голубых сыграно на матч меньше). ЦСКА занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ с 32 очками.