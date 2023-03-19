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Семак рассказал, почему Андрей Мостовой не сыграл с ЦСКА

Семак рассказал, почему Андрей Мостовой не сыграл с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник команды Андрей Мостовой из-за болезни пропустил матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Мостовой заболел за пару дней до игры. После паузы должен быть в нашем распоряжении», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Зенит» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне РПЛ. В 16-м туре команда уступила «Ахмату» (1:2). Сейчас чемпионат России уходит на международную паузу, после которой «Зенит» встретится с «Уралом» (2 апреля).

25-летний Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах, в которых стал автором шести голов и пяти результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

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