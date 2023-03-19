Сергей Семак — о Fan ID: есть закон, который нужно соблюдать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил болельщиков, которые посетили матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Армейцы выиграли со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.

«Спасибо болельщикам, что пришли. Мы понимаем, что работы ещё много. И в Петербурге до введения закона болельщиков было больше. Для футболистов намного приятнее играть, когда активные болельщики активно поддерживают. Но что есть, то есть. Есть закон, который нужно соблюдать», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.