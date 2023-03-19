Владимир Федотов: «Спартак» проиграл — это внесло в ряды «Зенита» благодушие

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру «Зенита» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Чем «Зенит» удивил? Возможно, причина в том, что «Спартак» проиграл. Это внесло в ряды «Зенита» некое благодушие, они не были столь агрессивны. Но необходимо похвалить нашу команду за давление, страсть, желание – мы не давали сопернику ничего сделать», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

По итогам тура ЦСКА набрал 35 очков и сравнялся с московским «Динамо», которое занимает четвёртую строчку чемпионата. «Зенит» остался на первом месте (48 очков). В следующем туре ЦСКА встретится с «Факелом», а «Зенит» с «Уралом». Обе игры пройдут 2 апреля.