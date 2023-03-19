Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов объяснил, почему Карраскаль перестал попадать в стартовый состав ЦСКА

Владимир Федотов объяснил, почему Карраскаль перестал попадать в стартовый состав ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль перестал попадать в стартовый состав. Сегодня, 19 марта, ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему не играет Карраскаль? Конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовой состав. Ему надо трудиться и отвоёвывать место.

Сегодня вышел Мухин. Максим с навыками хороший игры в обороне, отбором. Планировали, что он грамотно будет закрывать свою зону. Не делали резких движений, структура работала», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.

ЦСКА остановил лидера! Армейцы обыграли «Зенит» впервые за 4,5 года ЦСКА остановил лидера! Армейцы обыграли «Зенит» впервые за 4,5 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023