Владимир Федотов объяснил, почему Карраскаль перестал попадать в стартовый состав ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль перестал попадать в стартовый состав. Сегодня, 19 марта, ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему не играет Карраскаль? Конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовой состав. Ему надо трудиться и отвоёвывать место.

Сегодня вышел Мухин. Максим с навыками хороший игры в обороне, отбором. Планировали, что он грамотно будет закрывать свою зону. Не делали резких движений, структура работала», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.