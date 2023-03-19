Защитник ЦСКА Мойзес: «Зенит» — чемпион? Это мнение журналистов

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о победе армейцев над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос журналистов, можно ли санкт-петербургский клуб досрочно назвать чемпионом страны. В данный момент лидирующий в РПЛ «Зенит» имеет отрыв от второго места в семь очков.

«Такие матчи, как сегодня, необходимо играть с первой и до последней минуты — с высокой концентрацией. Необходимо создавать свои моменты, не транжирить их. Сегодня счёт мог быть более крупным.

«Зенит» — чемпион? Это ваше мнение — журналистов. Мы его уважаем, но давайте идти от игры к игре. Мы выиграли. Сейчас отдохнём, потренируемся и будем думать о других матчах», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.