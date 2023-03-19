Защитник ЦСКА Мойзес: «Зенит» — чемпион? Это мнение журналистов

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о победе армейцев над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, а также ответил на вопрос журналистов, можно ли санкт-петербургский клуб досрочно назвать чемпионом страны. В данный момент лидирующий в РПЛ «Зенит» имеет отрыв от второго места в семь очков.
«Такие матчи, как сегодня, необходимо играть с первой и до последней минуты — с высокой концентрацией. Необходимо создавать свои моменты, не транжирить их. Сегодня счёт мог быть более крупным.
«Зенит» — чемпион? Это ваше мнение — журналистов. Мы его уважаем, но давайте идти от игры к игре. Мы выиграли. Сейчас отдохнём, потренируемся и будем думать о других матчах», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52