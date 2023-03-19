«Не вижу ничего странного». Булыкин — о травмах Головина и Миранчука

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал травмы российских полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука, которые были вызваны на мартовский сбор России.

«Не вижу ничего странного. Сами футболисты и тренерский штаб определяют, что нужно игрокам в данный момент: сыграть или восстановиться. Это решают футболисты, если они сказали, что у них есть микротравмы, то это правда. Потому что давно Миранчук и Головин не были в сборной и с удовольствием бы приехали. Видимо, у них реально какие-то травмы, которые не позволят сыграть им в матчах за сборную», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 23 марта состоится матч России с Ираном, который пройдёт в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Ирака.