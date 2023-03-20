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«Барселона» одержала сотую победу над «Реалом» за всю историю «эль класико»

«Барселона» одержала сотую победу над «Реалом» за всю историю «эль класико»
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«Барселона» обыграла «Реал» в матче Ла Лиги.

Таким образом, сине-гранатовые одержали сотую победу за всю историю матчей «эль класико». Каталонский клуб также 101 раз проиграл, 52 матча завершились вничью.

Напомним, сегодня, 20 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучал в 23:00 мск. Решающий гол забил полузащитник Франк Кессье. Встреча закончилась победой сине-гранатовых — 2:1.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эльче» (1 апреля), а «Реал» встретится с «Вальядолидом» (2 апреля).

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