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Геннадий Орлов обвинил Гильермо Абаскаля в советском стиле жизни

Геннадий Орлов обвинил Гильермо Абаскаля в советском стиле жизни
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что «Спартак» не открыт к СМИ. Журналист призвал команду уходить от этого.

«Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость — это ментальное состояние. Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах. Я работал журналистом ещё в Советском союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить.

Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир — нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу», – приводит слова Орлова Sport24.

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