Андрей Чернышов: «Спартак» находится в катастрофической форме

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о выступлении красно-белых в РПЛ. За первых три тура у команды одна победа, одна ничья и одно поражение.
«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбура» — это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы.
Что случилось со «Спартаком»? Непонятно… Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона? Ведь Абаскаль впервые столкнулся с такой длинной паузой в чемпионате. Он должен был привести команду в надлежащий вид, но после положительного старта в Кубке мы увидели неубедительную игру в чемпионате. Любыпытно, что «Локомотив» после матчей со «Спартаком» отлично проявил себя в РПЛ. Так что, Кубок – и чемпионат – это всё же разные вещи», – приводит слова Чернышова «РБ Спорт».
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