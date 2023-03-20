Андрей Чернышов: «Спартак» находится в катастрофической форме

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о выступлении красно-белых в РПЛ. За первых три тура у команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбура» — это не тот результат, который должен был показать клуб. Болельщики рассчитывали на три победы.

Что случилось со «Спартаком»? Непонятно… Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона? Ведь Абаскаль впервые столкнулся с такой длинной паузой в чемпионате. Он должен был привести команду в надлежащий вид, но после положительного старта в Кубке мы увидели неубедительную игру в чемпионате. Любыпытно, что «Локомотив» после матчей со «Спартаком» отлично проявил себя в РПЛ. Так что, Кубок – и чемпионат – это всё же разные вещи», – приводит слова Чернышова «РБ Спорт».