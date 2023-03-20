Защитник «Крыльев» Горшков: жуём сопли и только потом начинаем отыгрываться

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о неудачном матче самарской команды с «Ахматом» (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Второй матч подряд начинаем второй тайм с пропущенного мяча? Причина в детской ошибке. За неделю второй раз так теряем концентрацию, жуём сопли и только потом начинаем отыгрываться.

Пауза на пользу пойдёт? Думаю, да. Надо переосмыслить, сделать выводы. Нужно поменять отношение к игре, тренировкам, друг к другу», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» проиграли все три матча чемпионата России после зимней паузы. Ранее команда Игоря Осинькина уступила «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4), с которым параллельно играет в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После окончания международной паузы самарская команда дома проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 2 апреля.