Защитник «Крыльев» Горшков: жуём сопли и только потом начинаем отыгрываться

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о неудачном матче самарской команды с «Ахматом» (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Второй матч подряд начинаем второй тайм с пропущенного мяча? Причина в детской ошибке. За неделю второй раз так теряем концентрацию, жуём сопли и только потом начинаем отыгрываться.
Пауза на пользу пойдёт? Думаю, да. Надо переосмыслить, сделать выводы. Нужно поменять отношение к игре, тренировкам, друг к другу», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».
«Крылья Советов» проиграли все три матча чемпионата России после зимней паузы. Ранее команда Игоря Осинькина уступила «Динамо» (0:1) и ЦСКА (0:4), с которым параллельно играет в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. После окончания международной паузы самарская команда дома проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 2 апреля.
- 20 марта 2023
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