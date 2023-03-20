Фёдор Чалов: внутри сидело, что хочется уже победить «Зенит». С 2018 года не обыгрывали их

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями от победы над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы прервали серию из девяти поражений подряд с этим соперником. В предыдущий раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» в 2018 году.
«Я говорил, что игры с «Зенитом» по накалу как Лига чемпионов? Да, можно сказать, что сегодня это ощутил. Классная игра, очень сложная. Победа для нас — это шажок вверх.
С 2018 года не обыгрывали «Зенит», но не скажу, что это сильно давило. Хотя, конечно, внутри сидело, что хочется уже победить. Понимали, что серия с «Зенитом» не самая хорошая. Рады, что всё получилось. Это заслуженная победа», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
24-летний Фёдор Чалов принял участие в 10 матчах с «Зенитом», в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
- 20 марта 2023
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