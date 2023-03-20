Игорь Дивеев: у ЦСКА не было боязни перед «Зенитом». Мы играли так, как хотели

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Первая моя победа над «Зенитом»! Положительные эмоции. С точки зрения своей игры до травмы — мы хорошо выглядели, когда я был на поле.
Поздравляю всю команду и тренерский штаб — у нас не было боязни перед «Зенитом». Чему я очень рад. Мы играли в футбол: 30–35 минут показывали именно свою игру. У «Зенита» были подходы, но без опасных моментов. Во втором тайме был открытый футбол: то у них атаки, то у нас. Мы играли так, как хотели.
«Зенит» предлагал свои варианты, но мы их гасили. В этом плане обе команды молодцы. Но мы выиграли, поэтому всех красно-синих с победой», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
23-летний Дивеев за свою карьеру провёл 10 матчей с «Зенитом». Эта победа стала для него первой в противостоянии с клубом из Санкт-Петербурга (ничья, восемь поражений).
- 20 марта 2023
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