Магкеев — о матче с «Краснодаром»: не было сомнений, что «Локомотив» отыграется

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался по поводу победы железнодорожников в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (3:2). Футболист пропускал матч из-за дисквалификации, но признался, что после первого тайма у него не было сомнений, что «Локомотив» сможет отыграться. Магкеев подчеркнул умение железнодорожников «переворачивать» матчи.

«Всё отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала.

Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо», — приводит слова Станислава Магкеева «РБ Спорт».