Магкеев — о матче с «Краснодаром»: не было сомнений, что «Локомотив» отыграется

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался по поводу победы железнодорожников в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (3:2). Футболист пропускал матч из-за дисквалификации, но признался, что после первого тайма у него не было сомнений, что «Локомотив» сможет отыграться. Магкеев подчеркнул умение железнодорожников «переворачивать» матчи.
«Всё отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала.
Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что всё будет хорошо», — приводит слова Станислава Магкеева «РБ Спорт».
- 20 марта 2023
-
10:39
-
10:30
-
10:26
-
10:25
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
09:00
-
08:48
-
08:30
-
08:29
-
08:03
-
07:52
-
07:47
-
07:26
-
07:16
-
06:46
-
06:28
-
06:14
-
05:56
-
05:43
-
05:37