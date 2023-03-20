Первый тренер Миранчуков: воссоединение в сборной России пошло бы на пользу братьям

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, отреагировал на новость о том, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук получил травму в преддверии мартовского сбора сборной России. Из-за повреждения футболист не поедет на мартовский сбор национальной команды.
«Безусловно, мы все ждали появления Алексея в составе национальной команды на мартовском сборе. Но, к сожалению, футбол — травмоопасный вид спорта, так случается. Очень обидно, что Лёша пропустит матчи сборной, воссоединение пошло бы на пользу братьям в плане психологии. Они давно не играли вместе, соскучились друг по другу. Было бы здорово увидеть их снова в одном составе. Желаю Алексею поскорее восстановиться и вернуться к игре, а Антону — показать свои наилучшие качества», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».
Напомним, 23 марта состоится матч России с Ираном, который пройдёт в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Ирака.
- 20 марта 2023
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