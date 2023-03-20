Черников: в России буду играть только за «Краснодар». Продлил контракт до 2026 года

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников сообщил о подписании нового контракта с клубом. 23-летний футболист подписал с «быками» соглашение до 2026 года. Также Черников заявил, что никогда не будет играть ни за один российский клуб, кроме «Краснодара».

«Самое тяжёлое время моей травмы — до и после операции, но сейчас это всё позади. Мне нужно набрать кондиции.

Подписал ли я новый контракт с «Краснодаром»? Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Черников — выходец академии «Краснодара». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл девять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.