Черников: в России буду играть только за «Краснодар». Продлил контракт до 2026 года

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников сообщил о подписании нового контракта с клубом. 23-летний футболист подписал с «быками» соглашение до 2026 года. Также Черников заявил, что никогда не будет играть ни за один российский клуб, кроме «Краснодара».
«Самое тяжёлое время моей травмы — до и после операции, но сейчас это всё позади. Мне нужно набрать кондиции.
Подписал ли я новый контракт с «Краснодаром»? Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».
Напомним, Александр Черников — выходец академии «Краснодара». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл девять матчей, но не сумел отметиться результативными действиями.
- 20 марта 2023
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