Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук рассказал, как его брат Алексей воспринял травму накануне матчей сборной

Антон Миранчук рассказал, как его брат Алексей воспринял травму накануне матчей сборной
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о том, как узнал о вызове в национальную команду на мартовский сбор, и о том, как его брат Алексей Миранчук, выступающий за итальянский «Торино», отреагировал на свою травму.

«Как узнал о вызове? Сидел дома, завтракал. Прислали в «Телеграм» окончательный список. Конечно же, обрадовался, что меня вызвали, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне. Тем обидней было узнать на следующий день, что у Лёши повреждение. Он очень расстроился, но ничего не поделать.

Конечно же, позвонил брату, поддержал его, пожелал здоровья. На самом деле давно с Лёшей не виделись, так, с ходу, даже не скажу, когда в последний раз встречались. Понятно, что мы с ним постоянно на связи, но живое общение невозможно заменить никакими мессенджерами. Всегда, когда встречаемся, тепло общаемся, что-то вспоминаем. Надеюсь, в следующий раз ничто не помешает нашей встрече», — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Алексей Миранчук не играл за сборную России с 2021 года. Полузащитник «Торино» попал в окончательную заявку команды на матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что футболист получил травму, из-за которой пропустит сбор.

Новость по теме
Первый тренер Миранчуков: воссоединение в сборной России пошло бы на пользу братьям
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023