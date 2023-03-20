Антон Миранчук рассказал, как его брат Алексей воспринял травму накануне матчей сборной

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о том, как узнал о вызове в национальную команду на мартовский сбор, и о том, как его брат Алексей Миранчук, выступающий за итальянский «Торино», отреагировал на свою травму.

«Как узнал о вызове? Сидел дома, завтракал. Прислали в «Телеграм» окончательный список. Конечно же, обрадовался, что меня вызвали, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне. Тем обидней было узнать на следующий день, что у Лёши повреждение. Он очень расстроился, но ничего не поделать.

Конечно же, позвонил брату, поддержал его, пожелал здоровья. На самом деле давно с Лёшей не виделись, так, с ходу, даже не скажу, когда в последний раз встречались. Понятно, что мы с ним постоянно на связи, но живое общение невозможно заменить никакими мессенджерами. Всегда, когда встречаемся, тепло общаемся, что-то вспоминаем. Надеюсь, в следующий раз ничто не помешает нашей встрече», — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Алексей Миранчук не играл за сборную России с 2021 года. Полузащитник «Торино» попал в окончательную заявку команды на матчи с Ираном и Ираком, однако позднее стало известно, что футболист получил травму, из-за которой пропустит сбор.