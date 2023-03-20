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Нидерландская прокуратура потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала» Рая Влута

Нидерландская прокуратура потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала» Рая Влута
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Прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для атакующего полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута. Об этом сообщает Sportnieuws.

Также прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года: «Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости — сознательный выбор. Подозреваемый сделал всё возможное после аварии, чтобы избежать наказания», — сказал прокурор.

Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

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