Нидерландская прокуратура потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала» Рая Влута
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Прокуратура Нидерландов потребовала три с половиной года тюремного заключения для атакующего полузащитника екатеринбургского «Урала» Рая Влута. Об этом сообщает Sportnieuws.
Также прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года: «Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости — сознательный выбор. Подозреваемый сделал всё возможное после аварии, чтобы избежать наказания», — сказал прокурор.
Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.
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