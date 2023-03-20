Бушманов: для «Спартака» сейчас чемпионство — не главное. Нужно заниматься качеством игры

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о гостевом поражении московского клуба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2). По мнению Бушманова, для красно-белых важнее не завоевать чемпионство, а повысить качество игры.

«Спартак» проиграл из-за собственных ошибок, а «Оренбург» победил абсолютно по делу. У «Спартака» есть проблемы в обороне: почти в каждом матче пропускают по два мяча. Всегда трудно забивать больше двух.

Для «Спартака» сейчас чемпионство — не главное. Нужно заниматься качеством своей игры. «Спартак» — молодая команда, которая только строится в этом сезоне. Если сравнивать с прошлым годом, уже сделан большой шаг вперёд. Нужно продолжать работать в этом направлении», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.