Бушманов: для «Спартака» сейчас чемпионство — не главное. Нужно заниматься качеством игры

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о гостевом поражении московского клуба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2). По мнению Бушманова, для красно-белых важнее не завоевать чемпионство, а повысить качество игры.
«Спартак» проиграл из-за собственных ошибок, а «Оренбург» победил абсолютно по делу. У «Спартака» есть проблемы в обороне: почти в каждом матче пропускают по два мяча. Всегда трудно забивать больше двух.
Для «Спартака» сейчас чемпионство — не главное. Нужно заниматься качеством своей игры. «Спартак» — молодая команда, которая только строится в этом сезоне. Если сравнивать с прошлым годом, уже сделан большой шаг вперёд. Нужно продолжать работать в этом направлении», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 20 марта 2023
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