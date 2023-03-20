Источник: Горлов после прихода в «Пари НН» перевёл в дубль отвечающего за дисквалификации
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В «Пари Нижний Новгород» проводят проверку по факту появления в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:1) полузащитника Ярослава Михайлова, который не мог участвовать в игре из-за перебора жёлтых карточек. Об этом сообщает Metaratings.
Ранее в «Пари НН» за статистику игроков относительно полученных карточек отвечал Антон Хазов, который по решению нового главного тренера Артёма Горлова переведён в молодёжную команду.
Сейчас в «Пари НН» за карточки футболистов внутри команды отвечает Арнольд Слабодич, а в клубе — Александр Тришин. Если КДК РФС присудит «Пари НН» техническое поражение, то к функционерам могут применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из клуба.
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