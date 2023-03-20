Ольга Смородская оценила работу Михаила Галактионова в «Локомотиве»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление железнодорожников под руководством Михаила Галактионова, который возглавил клуб в ноябре 2022 года.
«Преждевременно рассуждать, добьётся ли «Локомотив» с Галактионовым успеха в будущем. Надо посмотреть, как команда будет играть в дальнейшем. Одна волевая победа — это ещё не показатель. Но по первым матчам Галактионова у руля клуба можно сказать, что «Локомотив» на правильном пути», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
После возобновления Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал три победы в трёх встречах. Это позволило команде набрать 22 очка и подняться на 11-е место турнирной таблицы, покинув зону стыковых матчей.
- 20 марта 2023
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