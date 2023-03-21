Гаджи Гаджиев оценил шансы «Рубина» и «Балтики» выйти в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможных претендентах на выход из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу.

«Можно говорить о том, что шансы «Рубина» и «Балтики» очень велики. Там ещё «Енисей» и «Алания». Вот ситуацию с «Аланией» я не пойму. Там стадиона нет, и РФС вроде как говорит, что не пустит их в Премьер-Лигу. Непосредственно от работников РФС я такого не слышал, но вроде такое заявление было сделано. Если же это не так, то эту четвёрку будет тяжело догнать. Она уже оторвалась.

Задержаться в РПЛ могут «Балтика» и «Рубин». Хорошие стадионы, хорошие традиции. «Балтика» хоть и давно уже играет в Первой лиге, но это клуб с традициями. Да и «Рубин» клуб с ещё большими традициями и финансовыми возможностями», — приводит слова Гаджиева Metaratings.