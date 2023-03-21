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Клубы АПЛ выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом — The Independent

Клубы АПЛ выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом — The Independent
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Клубы английской Премьер-лиги выступят против покупки «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом Джассимом бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщает The Independent.

По сведениям источника, на нынешней неделе команда Аль Тани предложит новое предложение, где будет существенно увеличена сумма покупки. Финансовые возможности и неуловимость «Манчестер Юнайтед» при Катаре пугают остальные клубы чемпионата Англии, которые, вероятно, окажут сопротивление подобной сделке. Сообщается, что подобная покупка может навсегда разрушить конкурентный баланс в АПЛ.

Ранее появилась информация, что семья Глэйзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», намерена продать клуб до летнего трансферного окна.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

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