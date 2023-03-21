Широков: «осень-весна» не принесла дивидендов РПЛ. Есть смысл вернуться к старой системе

Бывший российский полузащитник Роман Широков предложил рассмотреть возвращение Российской Премьер-Лиги к формату «весна-осень».

«Не знаю, точно ли нужен такой переход в РПЛ. Точно нужен переход на «весна-осень» в низших дивизионах. Но мы не можем в разных дивизионах играть по-разному — тогда придётся переходить всем на эту систему.

Мы играем по системе «осень-весна» последние лет десять — каких-то больших дивидендов РПЛ это не принесло. Поэтому есть смысл рассмотреть возвращение к старой системе. Эту систему принимали в угоду 16 клубов, а остальные страдают, в том числе и детские соревнования. Которые тоже будут переводить на «весна-осень», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.