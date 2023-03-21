В Чите убили бывшего футболиста Виктора Егорова

В Чите задержали жителя города, подозреваемого в убийстве бывшего футболиста и тренера Виктора Егорова. Об этом сообщает «Чита онлайн» со ссылкой на Следственный комитет России по Забайкальскому краю.

«20 марта в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый нанёс несколько ударов топором потерпевшему, который от полученных ранений скончался на месте. В ходе допроса 35-летний мужчина признался в содеянном и в ходе проверки показаний подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Егоров выступал за молодёжную команду местного «Локомотива», Виктор занимался тренерской работой. Ему довелось потрудиться на должностях тренера, технического директора и исполнительного директора клуба.