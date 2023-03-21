В Чите убили бывшего футболиста Виктора Егорова

В Чите задержали жителя города, подозреваемого в убийстве бывшего футболиста и тренера Виктора Егорова. Об этом сообщает «Чита онлайн» со ссылкой на Следственный комитет России по Забайкальскому краю.
«20 марта в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый нанёс несколько ударов топором потерпевшему, который от полученных ранений скончался на месте. В ходе допроса 35-летний мужчина признался в содеянном и в ходе проверки показаний подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Егоров выступал за молодёжную команду местного «Локомотива», Виктор занимался тренерской работой. Ему довелось потрудиться на должностях тренера, технического директора и исполнительного директора клуба.
- 21 марта 2023
-
20:20
-
20:05
-
20:04
-
19:50
-
19:46
-
19:43
-
19:35
-
19:23
-
19:20
-
19:05
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:31
-
17:24
-
17:16
-
17:00
-
16:44
-
16:42
-
16:40
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:21