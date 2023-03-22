Хёйбьерг — о Конте: тренер не был удовлетворён нами, это то, что я принимаю

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг ответил на критику со стороны главного тренера команды Антонио Конте. После ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги Конте назвал своих футболистов эгоистичными и обвинил их в недостаточной самоотдаче.

«Думаю, мы все это видели. Он дал очень честную и открытую пресс-конференцию. Это потому, что он недоволен нами. Это происходит из-за того, что, к сожалению, мы не добились тех результатов, которых хотели.

Я понимаю, что, если вы хотите добиться успеха в команде, вам нужны 11 человек, преданных делу и культуре. Но я думаю, что он должен был подробно рассказать о своих чувствах и переживаниях, чтобы игроки могли понять его.

Тренер не был удовлетворён нами, это то, что я принимаю. Вы делаете всё возможное, чтобы он был доволен. Что я знаю о себе, так это то, что я честный игрок. Я всегда отдаю 100% себя команде.

Предупреждал ли он нас перед общением с прессой? Нет, он не говорил нам. Мы работаем друг с другом каждый день и хотим добиться успеха вместе. Иногда отношения в футболе бывают напряжёнными.

Обидели ли меня его слова? Я не об этом. Я хотел сказать, что если он так это видит, то ему нужно быть более точным в высказываниях, чтобы вы как игрок понимали, что он имеет в виду», — приводит слова Хёйбьерга 90min.