Сестра Себальоса: мой брат лучше Гави как футболист

Сестра полузащитника «Реала» Дани Себальоса сравнила своего брата с хавбеком «Барселоны» Гави. Игрок каталонского клуба не оставил незамеченным эпизод, который произошёл в матче финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (3:1). Тогда Себальос схватил Гави за волосы. В матче 26-го тура чемпионата Испании Гави влетел в Себальоса, хотя мяч не был у полузащитника «Реала», но эпизод также остался незамеченным.

«Соперничества нет. Потому что мой брат гораздо лучше Гави как футболист», — цитирует девушку Marca.

Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 68 очков в 26 турах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 12 очков.

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Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

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