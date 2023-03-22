Сестра Себальоса: мой брат лучше Гави как футболист

Сестра полузащитника «Реала» Дани Себальоса сравнила своего брата с хавбеком «Барселоны» Гави. Игрок каталонского клуба не оставил незамеченным эпизод, который произошёл в матче финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (3:1). Тогда Себальос схватил Гави за волосы. В матче 26-го тура чемпионата Испании Гави влетел в Себальоса, хотя мяч не был у полузащитника «Реала», но эпизод также остался незамеченным.
«Соперничества нет. Потому что мой брат гораздо лучше Гави как футболист», — цитирует девушку Marca.
Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 68 очков в 26 турах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 12 очков.
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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