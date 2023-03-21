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Суд разрешил Гави уйти из «Барселоны» летом в качестве свободного агента

Суд разрешил Гави уйти из «Барселоны» летом в качестве свободного агента
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Полузащитник «Барселоны» Гави может покинуть команду в качестве свободного агента после решения суда. Об этом сообщает The Athletic.

Гави по-прежнему сможет играть за клуб в обычном режиме, но решение суда означает, что хавбек беспрепятственно может покинуть каталонский коллектив ближайшим летом. В команде уже заявили, что намерены вступить в дальнейшие разбирательства по этому вопросу.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 68 очков в 26 турах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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