Суд разрешил Гави уйти из «Барселоны» летом в качестве свободного агента

Полузащитник «Барселоны» Гави может покинуть команду в качестве свободного агента после решения суда. Об этом сообщает The Athletic.

Гави по-прежнему сможет играть за клуб в обычном режиме, но решение суда означает, что хавбек беспрепятственно может покинуть каталонский коллектив ближайшим летом. В команде уже заявили, что намерены вступить в дальнейшие разбирательства по этому вопросу.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гави принял участие в 24 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Команда набрала 68 очков в 26 турах и опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 12 баллов.

«Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от «Реала»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.