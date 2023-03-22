Байдачный: Сёмин или Газзаев могут сменить Карпина в сборной России

Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный прокомментировал слова Валерия Карпина о том, что он может покинуть сборную России.

«Это личный взгляд Карпина. У каждого свои понятия. Я бы сдержался. Это страна, это честь. Я тренировал сборную. Может, Карпин так считает, а я считаю по-другому. Мы же не знаем всей подоплеки. Может, был какой-то нелицеприятный разговор или ещё что-то. Надо просто посмотреть на дальнейшее развитие событий и потом уже делать какие-то выводы.

Влияет ли бан сборной? Конечно. Ты вообще не поймёшь, кого тренируешь. Турнир в Азии — это интересно, но только с точки зрения подготовки к таким соревнованиям, как чемпионаты мира и Европы. Надо, чтобы мы с вами дожили до того времени, когда исключим их из этих соревнований.

Юрий Палыч Сёмин — прекрасный тренер, тренировал сборную. Конечно, он может. Юрий Палыч может кого угодно сменить. Валерий Георгиевич Газзаев может сменить.

Галактионов? Сёмин и Газзаев — люди, с которыми я работал и против которых играл. Много лет с ними дружу, знаю их уровень. Поэтому о них я могу говорить. А о Галактионове вообще не знаю и не могу о нём судить.

Зависит ли будущее Карпина от результатов игр с Ираном и Ираком? Не думаю. Единственное, что с точки зрения неудачного результата ему могут предъявить его негативные высказывания. Тогда будет цепляться одно за другое», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».