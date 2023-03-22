Гарри Реднапп заявил, что не отказался бы от предложения снова возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп готов снова поработать главным тренером лондонской команды.
«Честно говоря, если кто-то предложит, отказать будет сложно. Когда любишь что-то, сложно сказать нет.
Леви мне не звонил, ничего подобного не было. Но я сейчас хожу по разным мероприятиям, играю в гольф… Тут дело не в деньгах, а в вызове. Я люблю такое, ощущения от победы в матче прекрасные. Было бы сложно отказаться.
Я был бы рад помочь Райану Мэйсону. Когда речь идёт о молодых тренерах, более опытных тренеров редко привлекают, но я думаю, что в этом есть потенциал, даже если речь идёт о паре дней в неделю. Можно поделиться какими-то идеями, и я думаю, что это важно. Вы одиноки на такой работе, пригодится любая помощь», – приводит слова Реднаппа talkSPORT.
Английский специалист возглавлял команду с 2008 по 2012 год.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 22 марта 2023
-
04:28
-
04:10
-
03:59
-
03:57
-
03:51
-
03:49
-
03:19
-
02:34
-
02:29
-
02:23
-
01:02
-
00:54
-
00:47
-
00:34
-
00:32
-
00:19
-
00:15
- 21 марта 2023
-
23:54
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
23:15
-
23:02
-
22:51
-
22:38
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:09
-
22:01