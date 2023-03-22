Гарри Реднапп заявил, что не отказался бы от предложения снова возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп готов снова поработать главным тренером лондонской команды.

«Честно говоря, если кто-то предложит, отказать будет сложно. Когда любишь что-то, сложно сказать нет.

Леви мне не звонил, ничего подобного не было. Но я сейчас хожу по разным мероприятиям, играю в гольф… Тут дело не в деньгах, а в вызове. Я люблю такое, ощущения от победы в матче прекрасные. Было бы сложно отказаться.

Я был бы рад помочь Райану Мэйсону. Когда речь идёт о молодых тренерах, более опытных тренеров редко привлекают, но я думаю, что в этом есть потенциал, даже если речь идёт о паре дней в неделю. Можно поделиться какими-то идеями, и я думаю, что это важно. Вы одиноки на такой работе, пригодится любая помощь», – приводит слова Реднаппа talkSPORT.

Английский специалист возглавлял команду с 2008 по 2012 год.

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