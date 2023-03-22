«Пари НН» проведёт товарищеский матч с командой Второй лиги
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Во время перерыва в чемпионате России на игры национальных команд «Пари Нижний Новгород» проведёт товарищеский матч. В субботу, 25 марта, подопечные Артёма Горлова встретятся с дзержинским «Химиком», который выступает во Второй лиге. Об этом сообщила пресс-служба «Пари Нижний Новгород».
Товарищеский матч «Пари Нижний Новгород» и «Химика» состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 по московскому времени. Отмечается, что вход будет свободным.
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).
«Химик» начнёт второй этап сезона-2022/2023 Второй лиги на седьмом месте в турнирной таблице группы «2Б».
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