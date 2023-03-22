Каряка: «Крылья Советов» наберут свои очки и не попадут в стыковые матчи

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о перспективах самарской команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его мнению, «Крылья» избегут попадания в зону стыковых матчей и сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

«Крылья» ещё не набирали очки после возобновления РПЛ, хотя в Кубке России с «Динамо» выглядели неплохо. С чем связан недобор очков, виднее Осинькину. В самарский клуб пришли новые игроки, им нужно время на адаптацию. Думаю, в итоге «Крылья» наберут свои очки.

Нужно посмотреть календарь самарцев. Предстоит сыграть ещё много матчей, поэтому всё может произойти. Думаю, в стыки они не попадут. Знаю, что в конце чемпионата «Крыльям» предстоит сыграть с топ-клубами. Это означает, что надо набирать очки сейчас, хотя побеждать можно все команды», — приводит слова Каряки Metaratings.

Напомним, на данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 20 очков в 20 матчах.