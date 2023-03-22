Дмитрий Булыкин предложил расширить РПЛ до 18 команд и увеличить количество матчей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд и увеличить количество матчей в чемпионате страны.

«Сейчас большой разницы не будет, если перейти на «весна-осень». Другой вопрос — когда начинать сезон и насколько интенсивно играть. Но если мы будем играть в еврокубках, то система «весна-осень» будет не совсем удобна — плей-офф Лиги чемпионов и других еврокубков начинается в феврале.

В данный момент я бы просто увеличил количество матчей в чемпионате, так как мы не принимаем участия в международных играх. Можно добавить ещё две команды в РПЛ — увеличилась бы интенсивность, как и число российских футболистов в лиге. Ещё можно было бы сократить летний перерыв, но он всё-таки упирается в игры сборной, поэтому с этим ничего нельзя сделать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.