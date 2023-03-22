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Источник: Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»

Источник: Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»
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50-летний российский тренер Андрей Талалаев и московское «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует Sport24.

Напомним, Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. На данный момент автозаводцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» набрало всего восемь очков за 20 туров. У «Химок», которые занимают 15-е место, 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Зенит» (48 очков). На втором месте идёт «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (40 очков).

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