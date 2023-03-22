Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: «Торпедо» обречено на вылет, но Талалаев не виноват. Состав не соответствует РПЛ

Гранат: «Торпедо» обречено на вылет, но Талалаев не виноват. Состав не соответствует РПЛ
Комментарии

Бывший футболист Владимир Гранат прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Я считаю, что «Торпедо» и «Химки» — два явных претендента на вылет из РПЛ. Увольнение Талалаева не стало неожиданностью для меня, команда подустала, не показывает ни игры, ни результата. Но винить Талалаева не нужно, он совсем не виноват в проблемах «Торпедо». У москвичей с самого начала чемпионата наблюдались трудности, они не были готовы к РПЛ. Их состав не соответствовал нужному уровню. Уверен, что «Торпедо» обречено на вылет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков после 20 матчей.

Новость по теме
«Торпедо» объявило об уходе Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023