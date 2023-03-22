Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура с учётом технического поражения «Пари НН»

По итогам 20-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). Сине-бело-голубые в минувшем туре проиграли ЦСКА (0:1). Благодаря победе в матче с «Химками» (1:0) «Ростов» (41) поднялся на второе место. На третью строчку опустился московский «Спартак» (40), который в эти выходные проиграл «Оренбургу» (0:2).
На четвёртом месте располагается «Динамо» (35). Бело-голубые одержали победу в матче с «Уралом» со счётом 1:0. ЦСКА (35) остался на пятой строчке. Далее располагается «Ахмат» (32), который обыграл «Крылья Советов» (1:0). «Оренбург» (31) находится на седьмом месте. Восьмую строчку занимает «Краснодар» (29), проигравший «Локомотиву» (2:3).
На девятом месте располагается «Сочи» (28), который проиграл «Факелу» (0:3). Ниже «Урал» (25), «Локомотив» (22) и «Крылья Советов» (20).
Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Пари Нижний Новгород» (19). Результат матча нижегородцев с «Торпедо» (1:1) был аннулирован из-за неправомерного участия полузащитника Ярослава Михайлова, который ранее получил четыре жёлтых карточки. «Пари НН» присуждено техническое поражение со счётом 0:3. На 14-й строчке находится «Факел» (17). В зоне вылета располагаются «Химки» (13) и «Торпедо» (10), которое получило три очка по итогам решения КДК РФС.
- 22 марта 2023
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