В Египте арбитров дисквалифицировали за отмену гола при помощи гаджета

Египетская футбольная ассоциация объявила, что судья Мохамед Фарук и все члены его бригады, обслуживавшей матч между «Суэцом» и «Аль-Насром», дисквалифицированы. Арбитры воспользовались мобильным телефоном, чтобы отменить гол.

Система VAR не применяется во второй лиге Египта, и, когда «Аль-Наср» сравнял счёт за несколько минут до конца основного времени, судья принял решение не засчитывать взятие ворота, обнаружив игру рукой в атаке после просмотра видео на смартфоне. Фарук добавил 15 минут, и «Суэц» выиграл матч (3:1). Судейской бригаде же пришлось покидать поле под охраной полиции на фоне протестов игроков и официальных лиц «Аль-Насра», которые пригрозили подать в суд на представителя Фемиды за нарушение правил.

В заявлении египетской ассоциации говорится, что португалец Витор Перейра, сменивший англичанина Марка Клаттенбурга на посту главы судейского комитета, принял решение отстранить всю бригаду на неопределённый срок.

«Комитет принял решение расследовать инцидент, когда судья матча Мохамед Фарук воспользовался мобильным телефоном для просмотра одного из эпизодов матча», – уточняется в этом пресс-релизе.