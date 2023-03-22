Гаджиев: техническое поражение для «Пари НН» — правильно и справедливо. Была грубая ошибка

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о присуждении «Пари Нижний Новгород» технического поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«Техническое поражение «Пари НН» в матче с «Торпедо» — справедливо. Были нарушены правила, есть положение о соревновании — им руководствовались. Здесь вопрос к уровню организации работников и руководству команды. Частичное оправдание — эмоции по ходу матча, порой вылетает из головы. Но это слабое оправдание, такого не должно быть. Была грубая ошибка — наказание правильное.

Поможет ли это «Торпедо»? Турнирная ситуация крайне сложная, и говорить, выберется ли «Торпедо» — не хочется. Игр хватает, они могут всех обыграть и выйти из этой ситуации. Но вероятность очень невысокая», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.