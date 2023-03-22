Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий не собирается входить в состав управления болгарского «Ботева». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к президенту российского клуба.

«Всё, что написали в болгарских СМИ о Галицком и «Ботеве», является неправдой. Сергей Николаевич не собирается посещать матч «Ботева» и входить в состав правления этого клуба», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее болгарский портал Sportal сообщил о том, что Галицкий рассматривает возможность войти в состав управления «Ботева», а также посетить первый матч клуба после возобновления местного чемпионата. Вместе с Галицким, по сообщению СМИ, матч должен был посетить нынешний владелец клуба Антон Зингаревич и его отец Борис Зингаревич.